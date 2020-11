Lyon – Saint-Etienne : Puel rassuré… malgré la défaite

L’entraîneur de Saint-Etienne, Claude Puel, s’est exprimé après la défaite de son équipe face à Lyon (1-2).

Les Verts ont subi une sixième défaite d’affilée en Ligue 1. Aujourd’hui, l’ASSE occupe la 15e place du classement et compte seulement 3 longueurs d’avance sur Nîmes qui est 18e. Après le revers contre les Gones, Puel a déclaré que la prestation de ses troupes, au Parc OL, l’a rassuré.

« C’est une défaite. Vous la qualifierez comme vous voulez mais on a su être à la hauteur de ce derby, bouger Lyon et être entreprenants. Mais à la fin du match, on est malheureux », a-t-il déploré. Pour lui, c’est important « d’avoir montré ce visage » contre le rival lyonnais.

Puel et le niveau minimal attendu

Claude Puel a constaté que ses joueurs se sont « lâchés », ont « produit du jeu » et « malmené cette équipe lyonnaise ». Le technicien a même le sentiment que les Verts étaient « plus près de la victoire que les Lyonnais ». En vue des rencontres à venir, Puel croit que ses joueurs devront toujours « répondre présent ».

A ses yeux, ils n’ont « plus le droit de descendre au-dessous d’un certain niveau ». Forcément, l’ASSE devra « aller chercher les points » pour quitter la zone dangereuse au classement. Dans le cas contraire, la suite et la fin de la saison seront vraiment délicates pour les Stéphanois…

Images de IconSport