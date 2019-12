Saint-Etienne : Puel sort encore sa grosse excuse en bois

L’entraîneur de Saint-Etienne, Claude Puel, dégaine souvent la même excuse lorsque son équipe s’incline ces derniers temps…

Dimanche soir, les Verts ont été torpillés par le PSG au Stade Geoffroy-Guichard (0-4, 18e journée de Ligue 1). Après cette défaite cuisante, Puel a sorti une bonne vieille excuse relayée sur le site officiel de l’ASSE… « Je ne dis pas que je m’y attendais mais je savais que cette succession de neuf matches en un mois avec un effectif décimé serait difficile. On a tiré sur la corde avec certains joueurs. Il y a un manque de fraîcheur évident », a-t-il analysé.

En clair, Claude Puel se réfugie clairement derrière la fatigue (une fois de plus…) afin de justifier une très mauvaise série de résultats (1 victoire, 4 défaites). A propos de la prestation de ses troupes contre le PSG, l’ancien manager de Leicester a regretté deux choses : le début de match et bien sûr l’expulsion de Jean-Eudes Aholou à la 25e minute de jeu.

Puel et le manque de réalisme criant

« Si j’ai un regret ,c’est notre entame. Elle n’est pas conforme à ce qu’on voulait mettre en place. Ensuite, l’expulsion nous a bien sûr compliqué la tâche », a-t-il déploré. Malgré cela, la deuxième période de l’ASSE lui a « plu » puisque ses joueurs se sont projetés plus « vers l’avant ». Puel a mis l’accent sur le fait que ses Verts se sont procurés « neuf occasions franches » face au PSG.

Pour lui, « c’est dommage » de ne pas avoir pu « les concrétiser ». Histoire d’embêter un peu plus l’escouade de Thomas Tuchel. A vrai dire, Claude Puel aurait aimé pouvoir s’appuyer sur d’autres munitions offensives. « En ce moment, on fait avec les moyens du bord tout en essayant de rester cohérent mais on n’a pas d’énormes solutions. Romain Hamouma et Wahbi Khazri sont blessés. Franck Honorat aurait pu nous aider dans ce registre mais il a lui aussi dû déclarer forfait. »

Lors de la seconde partie de saison, Puel ne pourra pas sortir cette excuse en bois… En effet, Saint-Etienne ne disputera pas les 16es de finale de la Ligue Europa. Rappelons qu’en C3, le club a pris seulement 4 points sur 18 au sein de la poule I (3e place). Privés de compétition européenne, les Verts disputeront moins de matches au milieu de la semaine. Ils devraient donc être logiquement plus frais et moins souvent blessés…

