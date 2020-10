OM : Eyraud, Garcia, Deschamps… Rami ressort la boîte à gifles !

L’ancien défenseur central de l’OM, Adil Rami (Boavista), a remis le couvert à propos du président Jacques-Henri Eyraud et plusieurs entraîneurs.

Lors d’un entretien relayé par Le Figaro, l’ancien international français a déclaré qu’il « adore ce club et les gens qui le suivent ». Toutefois, il y a « une personne » qu’il déteste profondément. Il s’agit clairement d’Eyraud qui dirige encore le club phocéen. « Il a eu l’habitude de travailler avec Mickey et Dingo et il croit que c’est la même chose dans le monde du foot. Il m’a manqué de respect », a souligné Rami.

Puis il a ajouté qu’en fait « les gens ne connaissent pas les vraies raisons » de son départ de l’OM. Pour lui, l’affaire Fort Boyard n’a strictement « rien à voir » avec cet épisode. Plutôt que d’embrayer et de donner, selon lui en tout cas, la vraie raison de son départ, Adil Rami a misé sur la prudence. « Je ne peux pas en parler, mais un jour, on saura la vérité. Je suis en procès avec eux, j’ai été viré injustement et la justice fera son travail », a-t-il promis.

Rami épargne un peu Garcia… mais pas « Pipo »

Au cours de cette interview, Rami n’a pas caché le fait d’avoir changé d’avis à propos de Didier Deschamps. « Je haïssais Didier Deschamps, maintenant je le remercie. » Il faut dire que l’ancien Lillois avait disputé et remporté la Coupe du monde 2018 avec l’équipe de France. Quid de Rudi Garcia sous les ordres duquel il a joué à l’OM ?

Adil Rami croit qu’il doit arrêter « d’être rancunier » étant donné qu’il a « rencontré des personnes bien pires que lui » durant sa longue carrière. Le footballeur âgé de 34 ans, qui s’exprime à Boavista au Portugal, a cité… Filippo Inzaghi. Pour lui, « Pipeau Inzaghi » était tout simplement « un coach catastrophique à Milan ». Qu’on se le dise, le natif de Bastia ne s’est pas fait que des amis sur la planète foot…

