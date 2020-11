Mercato / PSG : le club a deux gros arguments pour Ramos !

Les dirigeants du PSG sont prêts à dégainer en ce qui concerne le défenseur central Sergio Ramos qui joue au Real Madrid.

Selon le site du quotidien As, le Paris Saint-Germain « se lance pour Ramos » en vue de l’année prochaine. Rappelons que le contrat du footballeur âgé de 34 ans expirera le 30 juin 2021. Le média espagnol assure que le club de la capitale française veut offrir un contrat très alléchant à Sergio Ramos. Il table sur un engagement de « trois ans », donc jusqu’au 30 juin 2024, et sur un salaire astronomique de « 20 millions nets » par an !

Ces deux données pourraient faire la différence. En effet, les Merengue n’ont pas l’air d’avoir envie de proposer un engagement longue durée à l’ancien joueur du FC Séville. As mise sur « un an de plus », plus une année éventuelle en option, soit jusqu’au 30 juin 2022 ou 2023. Cela peut se comprendre… En effet, Ramos a passé largement le cap de la trentaine d’années.

Ramos fait la moue pour une raison…

Personne ne sait jusqu’à quand l’international espagnol sera performant à Santiago Bernabeu ou ailleurs. Du coup, il peut sembler risqué de lui offrir un engagement de deux ou trois ans à ce stade de sa carrière. Pour sa part, Sergio Ramos a fait part de son souhait de continuer sa route au Real Madrid. Il désire même « prendre sa retraite » chez les Merengue.

Toutefois, Ramos juge qu’il « mérite » de bénéficier d’un contrat sec de deux ans. Sur ce plan, il est difficile de le contredire. En effet, le capitaine de l’équipe madrilène porte le maillot du club depuis l’été… 2005. Cela fait donc un peu plus de quinze ans qu’il apporte beaucoup de choses à la Casa Blanca. A son palmarès figurent : 5 titres de champion d’Espagne, 2 Coupes d’Espagne, 4 Supercoupes d’Espagne, 3 Supercoupes de l’UEFA, 4 Mondiaux des clubs et 4 Ligues des Champions.

Images de IconSport