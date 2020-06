Qu’on se le dise, l’ancien buteur Fabrizio Ravanelli rêve toujours d’endosser le costume de directeur sportif à l’OM.

Lors d’un entretien relayé par Le Phocéen, l’Italien a mis en avant cela. « Oui, et c’est un poste qui m’intéresse, bien sûr, même s’il est difficile pour moi de m’exprimer là-dessus. Ce n’est un secret pour personne que l’OM reste toujours dans mon cœur. » Ravanelli a ajouté que les fans ont vu rapidement qu’il était « obsédé par la victoire » et que son « professionnalisme leur a plu ». L’homme d’affaires est persuadé que « c’était une véritable union » entre lui et les supporters.

A propos du poste de directeur sportif, Fabrizio Ravanelli a indiqué avoir « beaucoup de relations aujourd’hui dans le monde du football » étant donné qu’il n’en est « jamais sorti ». L’ex-attaquant souhaite donc « revenir un jour » à l’OM. Histoire d’y « accomplir quelque chose d’important ». On l’a compris, Ravanelli aimerait bien succéder à l’Espagnol Andoni Zubirreta qui occupait le poste de directeur sportif à Marseille.

Ravanelli a des idées pour le recrutement !

Celui qu’on surnommait « Penna Bianca », lorsqu’il était encore sur les terrains, pense avoir « des bonnes idées » pour renforcer l’équipe de l’OM. « Je connais évidemment tous les joueurs italiens, mais pas seulement, parce que c’est mon travail. Je suis très documenté sur les joueurs en France, en Angleterre, en Allemagne… », a-t-il assuré. Fabrizio Ravanelli estime que Marseille a « besoin de joueurs de caractère qui ont envie de se battre pour ce maillot, comme on l’a vu cette saison ».

Pour lui, ce maillot justement « pèse lourd » et il « faut être capable d’assumer ». Enfin, Ravanelli a vanté les mérites de l’entraîneur André Villas-Boas. A ses yeux, le Portugais a fait un « travail exceptionnel » au Stade Vélodrome depuis son arrivée. C’est normal qu’il ait « gagné la sympathie de ses joueurs et des supporters ». A la clé, une belle deuxième place en Ligue 1 et une qualification en Ligue des Champions.

« Grâce à cela, le club va faire entrer de l’argent dans ses caisses et retrouver une exposition internationale qu’il avait un peu perdue ces dernières années. (…) Ça peut changer la stratégie économique du club, et c’est la meilleure nouvelle pour l’OM. » Ravanelli pense que le club français pourra attirer plus de sponsors et mieux se renforcer lors du mercato estival. Dans l’idéal, avec lui comme directeur sportif…

Images de IconSport