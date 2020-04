Real : Areola a un problème en tête

Le coiffeur parisien des stars Caiolas Barber s’est laissé aller à une anecdote sur le gardien français Alphonse Areola.

Après un mois et demi de confinement en ces temps printaniers, les cheveux ont bien poussé… Les coiffeurs sont indisponibles, les coupes s’allongent, ce qui oblige les hommes à deux options. Soit s’auto-couper les cheveux ou demander à leur conjoint de s’y mettre au risque que cela ne ressemble pas à grand chose. Soit laisser pousser, au risque que cela ne ressemble plus à grand chose non plus.

Areola ressemble à un Kiki

Coiffeur de stars, Caiolas Barber s’est exprimé sur le sujet, évoquant notamment le cas du gardien de but prêté par le Paris Saint-Germain au Real Madrid, Alphonse Areola, lequel a choisi la seconde option. « Mon conseil pour les footballeurs ? La première option, c’est de se raser la tête. En deux mois, il y a le temps que ça repousse et de repartir à zéro. D’autres ont tenté de laisser pousser les cheveux pendant le confinement », a-t-il confié.

« C’est le cas d’Alphonse Areola, avec qui je parle super souvent. Je ne sais pas si vous voyez de quoi il s’agit, mais on dirait une peluche Kiki (rires). Il a une touffe… Alphonse ressemble à ça en ce moment », s’est amusé le coiffeur au micro d’Eurosport. « Mais c’est volontaire, c’est pour aboutir à quelque chose de nouveau après. Il m’a dit : ‘Là, je ressemble à rien mais je m’en fous, je reste chez moi’. C’est le plus important », a-t-il ajouté.

Images d’IconSport