Real – Barça : Piqué envoie une pique, Ramos réagit vite

Le défenseur central du FC Barcelone, Gerard Piqué, a taclé le Real après le revers de son équipe (0-2). Sergio Ramos n’a pas tardé à lui répondre… sans s’énerver.

Au cours d’un point presse, le capitaine du Barça a fait savoir que lui et ses coéquipiers étaient « dégoûtés » à cause de cette défaite. « Nous pensions pouvoir obtenir un bon résultat car ils transmettaient de très mauvais sentiments », a lâché Piqué. L’international espagnol a ajouté qu’il a vu « l’un des pires Madrid », sur la pelouse, dans le cadre d’un Clasico disputé à Santiago Bernabeu. Malgré cela, Gerard Piqué a admis que lui et ses partenaires ont « perdu le contrôle » du match à un moment donné.

Par ailleurs, il a déploré le fait que lui et ses coéquipiers n’aient pas réussi à convertir leurs occasions de but. Cas échéant, cela aurait « pu condamner » le Real. Suite à ce Clasico perdu par le Barça, Piqué a indiqué que les Merengue sortent « très renforcés ». A ses yeux, les Blaugrana sont, quant à eux, « touchés mais pas coulés ». Piqué est convaincu qu’en faisant « les choses correctement jusqu’au bout », le FC Barcelone arrivera à « gagner la Liga ». Au classement, le Real Madrid a repris le fauteuil de leader et possède un point d’avance sur la formation catalane à ce stade de la saison.

Ramos a répondu « gentiment » à Piqué

De son côté, Sergio Ramos a souligné le fait que la Casa Blanca devait réagir après avoir subi deux défaites d’affilée. Pour le défenseur central, il n’y avait pas de « meilleure façon » de le faire qu’en battant « une grande équipe comme le Barça ». Ramos a mis en garde ses coéquipiers pour la suite des événements. « C’étaient trois points importants mais il en reste beaucoup (à prendre). Nous devons garder les pieds sur terre. » Le capitaine du Real a reconnu aisément que son escouade a « donné un peu le ballon au Barça » en première période.

Lors du deuxième acte, les Madrilènes ont « changé d’approche » en essayant de jouer bien plus « dans le camp opposé ». C’est à ce moment-là qu’ils ont pu se « créer des occasions » et réussir « à marquer » grâce à Vinicius Junior puis Mariano Diaz. A propos de Lionel, Messi, Sergio Ramos a indiqué que l’attaquant argentin créait « une incertitude constante » et qu’il fallait « être conscient » de cela. L’objectif était clair : « fermer l’espace » pour qu’il ne puisse pas déployer son jeu.

A propos de la sortie médiatique de Piqué maintenant, Ramos a déclaré que « l’opinion de chacun est respectable ». A vrai dire, le défenseur central aurait « signé pour gagner tous les Clasicos en faisant une première période aussi mauvaise qu’il le dit ». Pour Sergio Ramos, Gerard Piqué n’a pas compris que « l’approche était différente » entre la première et la seconde période. « Le Barça a son sceau qui est la possession. Sa philosophie est respectable pour moi. Nous avons un autre style, qui n’est ni meilleure ni pire, juste différent. »

