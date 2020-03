Real : Benzema sait pourquoi ce joueur de l’OM a du mal

L’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema s’est exprimé sur les performances en demi-teinte de Valère Germain à l’OM.

Depuis son arrivée à Marseille à l’été 2017, Valère Germain n’a jamais vraiment réussi à convaincre, ni à s’imposer comme titulaire, que ce soit sous les ordres de Rud Garcia ou d’André Villas-Boas, même si ces dernières semaines lui avaient permis d’obtenir un temps de jeu plus important. Auteur de 2 buts seulement cette saison, l’attaquant de 29 ans est régulièrement critiqué.

D’autres voix rappellent que le dispositif tactique dans lequel il joue à l’OM ne lui convient guère, contrairement au 4-4-2 dans lequel il évoluait à Monaco, où ses performances étaient plus convaincantes. Au détour d’une conversation sur Instagram avec l’influenceur marseillais Mohamed Henni, Karim Benzema lui a apporté son soutien et émis une autre hypothèse pour justifer ses prestations. Selon l’avant-centre du Real Madrid, Valère Germain est un bon joueur mais la pression exercée à Marseille le freine.

Germain, un problème de gestion de la pression pour Benzema

« Il n’est pas nul, je vais t’expliquer pourquoi. À Marseille, il y a beaucoup de pression. Il y a des joueurs qui peuvent la supporter et d’autres non. Lui, il est sous pression. Pourquoi à Monaco il jouait bien ? Parce qu’il n’y avait pas de supporters », a-t-il estimé. « À Marseille, il a bien commencé et après il a fait un match moyen ou deux, et là c’était terminé. C’est pour ça que c’est dur pour lui. Ce n’est pas une catastrophe. Après à Marseille, quand t’es attaquant, il faut que voilà… Donc Valère Germain, si tu m’entends et que tu regardes cette vidéo, je sais que t’es un bon joueur », a-t-il conclu.

Images de IconSport