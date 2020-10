Le Real chute, Zidane est dégoûté

Le Real Madrid a trébuché à domicile face à Donetsk (2-3) mercredi soir en Ligue des Champions. Zinedine Zidane prend la défaite pour lui.

C’est devenu une habitude dans une certaine classe d’entraîneurs : plaider coupable après chaque défaite pour endosser la responsabilité du mauvais résultat et prendre ainsi sur soi toutes les critiques. Ce sont pourtant bien les joueurs qui sont sur le terrain… Mais à l’instar d’André Villas-Boas hier soir après le revers (1-0) face à l’Olympiakos, Zinedine Zidane a lui aussi pris sur lui après la défaite inattendue concédée à domicile contre le Shakhtar Donetsk (2-3) pour son entrée en lice en Ligue des champions.

Zidane à deux doigts de demander pardon à ses joueurs…

« C’est une mauvaise sensation. On fait une erreur sur le premier but, il nous a manqué de la confiance. C’est une mauvaise soirée. Je suis l’entraîneur et c’est à moi de trouver la solution. Je ne l’ai pas trouvée ce soir, et c’est compliqué pour les joueurs. Je suis le responsable », a-t-il exprimé après la rencontre. « Je suis dégoûté pour les joueurs, parce qu’ils m’ont fait gagner beaucoup de choses », a poursuivi le champion d’Espagne en titre.

« Il faut penser, qu’aujourd’hui, il fait gris, mais que demain il fera beau. Il va falloir relever la tête. On a besoin d’être ensemble, on va préparer samedi avec la plus grande concentration, et on va faire un grand match, parce qu’on est capables de le faire », a-t-il conclu. Cette fois-ci, Zidane peut effectivement être pointé du doigt, dans la mesure où il avait laissé plusieurs cadres sur le banc en prévision du Clasico face au Barça. Une victoire samedi au Camp Nou et tout sera pardonné…

Images de IconSport