Le Real double le Barça, Zidane répond à la polémique

Le Real Madrid de Zinedine Zidane a obtenu une victoire très précieuse sur le terrain de la Real Sociedad (1-2) dimanche soir.

Après le match nul du FC Barcelone sur le terrain du FC Séville (1-1), le Real Madrid a profité de l’aubaine pour reprendre la main en Liga. Les hommes de Zinedine Zidane se sont emparés des commandes à la faveur d’une victoire (1-2) obtenue dimanche sur la pelouse de la Real Sociedad. A égalité au classement, ils dépassent les Catalans grâce à un bilan favorable dans les confrontations directes. La semaine passée, Gerard Piqué avait sous-entendu que les Madrilènes avaient la faveur des arbitres.

Zidane ne veut pas parler de l’arbitrage

Nouvelle polémique après ce succès ramenée de Saint-Sébastien. Le Real a pris l’avantage sur un penalty transformé par Sergio Ramos, consécutif à une faute peu évidente sur Vinicius (50e). Puis Karim Benzema décidément en grande forme après son doublé trois jours plus tôt, a inscrit le deuxième but d’une frappe à ras de terre, après avoir contrôlé le ballon de l’épaule (70e). Dans l’intervalle, la Sociedad s’était vue refuser un but pour une position de hors-jeu discutable de Merino.

« Je n’ai pas vu les actions. Mais il y a penalty sur Vinicius et le but de Karim est valable, d’après ce qu’on m’a dit », a réagi Zinedine Zidane. « Je n’entre pas dans la controverse car il y a un arbitre qui s’en charge. Je veux juste penser à notre victoire méritée. Je voudrais parler du football, du match. Du reste je ne peux rien dire. Ça me dérange parce qu’au final, on ne parle que d’une chose : des arbitres, et on dirait qu’on a rien fait sur le terrain. Ce que les gens disent, nous on ne peut pas le contrôler. Nous on gagne sur le terrain et c’est ce qu’on a fait. C’est une victoire méritée », a jugé l’entraîneur merengue.

