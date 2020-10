Real Madrid : Zidane sur le grill, il passe à l’action !

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a conscience du fait que son équipe n’est pas au mieux actuellement.

Samedi (hier), les Merengue se sont inclinés au Stade Santiago Bernabeu contre Cadix (0-1, 6e journée de Liga). Sur le papier, une défaite n’est pas dramatique pour une équipe comme le Real Madrid qui réagit, en règle générale, rapidement. Mais selon Marca, « agitation et inquiétude vont de pair » au sein de la Casa Blanca actuellement. Le média espagnol souligne le fait que « les joueurs ont perdu confiance en eux ».

Par ailleurs, ils « donnent le sentiment d’aller chacun de leur côté » sur le terrain. Zidane sait pertinemment qu’il y a quelque chose qui cloche actuellement au sein de son effectif. Marca assure que le champion du monde 98 « sait qu’il échoue et qu’il conduit le groupe dans l’erreur ». Contre Cadix, le technicien français n’avait pas hésité à faire carrément quatre changements… à la mi-temps !

Zidane doit rassurer tout le monde

Son équipe était, il faut le reconnaître, fantomatique et à la ramasse. Suite à ce fiasco, Zinedine Zidane a « décidé de s’enfermer avec ses joueurs pour parler et essayer de trouver des solutions » car il « n’a pas aimé ce qu’il a vu ». Histoire que son escouade ne passe plus jamais au travers comme cela. C’était clairement « l’une des pires premières périodes avec lui sur le banc ».

Quid des dirigeants du Real Madrid ? Eh bien, « il y a des inquiétudes » à ce niveau également. Les deux prochains matchs contre le Shakhtar Donetsk (Ligue des Champions) et le… FC Barcelone (Liga) permettront de savoir si Cadix était ou pas un accident de parcours… Dans tous les cas, les Merengue sont (déjà) attendus au tournant par tout le monde à ce stade de la saison.

Images de IconSport