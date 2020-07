Real : Varane dévoile le secret de la réussite de Zidane

Le défenseur central du Real Madrid, Raphaël Varane s’est exprimé sur la réussite insolente de son entraîneur Zinedine Zidane.

En quatre ans, Zinedine Zidane a déjà accumulé 11 trophées en tant qu’entraîneur : 3 Ligues des Champions, 2 Liga, 2 Supercoupes d’Europe, 2 Supercoupes d’Espagne et 2 Mondiaux des clubs. Sa réussite interpelle, sa trajectoire en tant qu’homme aussi sachant qu’il était déjà au sommet en tant que joueur. Le défenseur central Raphaël Varane s’estime chanceux de pouvoir le côtoyer au quotidien.

Zidane réussit à toucher les joueurs sur le plan émotionnel

« Son parcours exceptionnel force l’admiration et le respect. Il se comporte toujours avec classe et élégance. Il a un destin hors du commun. Le côtoyer, ça n’est que du bonheur. Il représente une grande source d’inspiration. Il a cette capacité singulière à rendre l’impossible possible. Il se dégage de sa trajectoire quelque chose d’irréel », a jugé l’international français dans les colonnes du journal Le Parisien.

Zinedine Zidane s’est forgé la réputation d’être très proche de ses joueurs, tout en imposant un respect naturel. « Son âme de joueur est toujours vivace. Il n’a pas besoin de parler beaucoup, mais il réussit, avec peu de mots mais des mots justes, à toucher les joueurs sur le plan émotionnel. C’est sa façon d’être. Son style. Par cette attitude, ce calme, il nous transmet de la confiance et de la sérénité. Il est un peu notre repère », a expliqué Raphaël Varane. La Liga désormais en poche, le Real va tenter de retourner la situation face à Manchester City, après sa défaite (2-1) à domicile en 8e de finale aller de la Ligue des Champions

Images de IconSport