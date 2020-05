Mercato / PSG : le club recherche un nouveau… gardien !

En vue du prochain mercato estival, les dirigeants du PSG désirent s’offrir un portier. Le nom de Pepe Reina sort du lot selon L’Equipe.

Maintenant que la saison est terminée, tout du moins en Ligue 1, les décideurs parisiens se demandent si la Ligue des Champions pourra reprendre. Qualifiés pour les quarts de finale de la C1, les Parisiens aimeraient bien pouvoir rejouer dans le cadre de cet exercice 2019/2020…

En parallèle, Leonardo et consorts songent au prochain mercato estival. Depuis plusieurs semaines, le Brésilien et ses collaborateurs ont eu le temps de réfléchir à la composition de l’effectif pour la saison à venir. A en croire L’Equipe, le PSG recrutera sûrement un nouveau gardien de but cet été.

Reina, une valeur sûre pour Paris

Cette saison, l’entraîneur allemand Thomas Tuchel s’est appuyé fréquemment sur Keylor Navas. L’ancien portier du Real Madrid a donné entière satisfaction, ou presque, au Paris Saint-Germain. Le joueur costaricain restera donc, sauf coup de théâtre, le gardien numéro un au Parc des Princes lors du prochain exercice.

En revanche, L’Equipe assure que le PSG « ne gardera pas Sergio Rico ». Prêté par le FC Séville, le dernier rempart espagnol n’a pas convaincu à Paris. Ses prestations (8 apparitions, 6 buts encaissés, 4 matches sans encaisser de buts) n’ont pas été séduisantes. Résultat, Rico retournera sûrement au sein du club andalou.

Pour le remplacer, le Paris Saint-Germain songe à miser sur Pepe Reina. Prêté à Aston Villa par le Milan AC, lors de cette seconde partie de saison, le footballeur âgé de 37 ans reste un bon gardien de but. La perspective de signer au PSG, même en tant que doublure de Navas, pourrait l’emballer au plus haut point.

Images de IconSport