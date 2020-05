Vers une reprise de la Premier League ? Les clubs prennent position

La saison de Premier League va-t-elle aller à son terme ? Les clubs le souhaitent, de même que le gardien de Tottenham, Hugo Lloris.

Tandis que la LFP a entériné la préconisation du Gouvernement de stopper définitivement la saison de Ligue 1 et Ligue 2, d’autres continuent d’espérer une reprise. Même s’ils s’interrogent, aucun des grands championnats européens n’a pour l’heure choisi de suivre la voie prise par la France. En Angleterre par exemple, la Premier League pourrait reprendre d’ici plusieurs semaines. Interrogé sur le sujet, le capitaine de l’équipe de France, Hugo Lloris l’espère.

Lloris veut terminer le championnat

« Nous sommes dans une situation où tout le monde a envie de finir et d’avoir le verdict du terrain. Ce serait terrible que tout s’arrête comme ça à neuf-dix journées de la fin en Premier League. Ce serait aussi cruel pour Liverpool avec l’avance qu’ils ont… Ils sont quasiment champions. Comme pour tout le monde, il y aurait un goût d’inachevé. En plus, on arrive dans la période la plus excitante, le plus beau moment de la saison. Personne n’a envie que ça se finisse comme ça », a confié le gardien de Tottenham à L’Equipe.

Le double langage des clubs de Premier League

Malgré la menace sanitaire, son point de vue est partagé par les 20 clubs de Premier League qui ont affirmé vendredi vouloir terminer la saison. Gary Neville lui, déplore toutefois le double langage de certains dirigeants. « La PL vit un cauchemar en matière de communication. Ils ne cessent de dire ‘la santé d’abord’, puis de répéter sans cesse ‘nous devons recommencer la saison’. Je les respecterais davantage s’ils disaient : ‘Nous acceptons l’augmentation du risque sanitaire, mais nous sommes prêts à le prendre’. Ils ne le feront pas car ils sont effrayés à mort ! », a lancé l’ancien Mancunien sur Twitter.

Images de IconSport