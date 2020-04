Révélations sur le choix de stopper la saison de Ligue 1

Pourquoi le Gouvernement a-t-il annoncé la fin de la saison de Ligue 1 ? Le président Emmanuel Macron aurait une idée derrière la tête.

Mardi, le premier ministre Edouard Philippe a annoncé que le championnat ne pourra pas reprendre. Fin de l’histoire ? Pas tout à fait, car il revient désormais à la Ligue de Football Professionnel d’entériner ou non cette décision. On imagine mal toutefois l’instance aller contre la volonté gouvernementale. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu a toutefois rappellé le rôle de chacun.

La LFP va-t-elle valider le choix du Gouvernement ?

« C’était plus raisonnable d’impulser cette direction (l’arrêt de la saison). Reste à la Ligue de football professionnel, avec son comité exécutif, de prendre la décision et toutes les conséquences que cela entraînera pour les clubs. C’est aux instances de football de prendre les décisions qui s’accordent et effectivement à la Ligue de prendre la responsabilité », a-t-elle exprimé au micro de France Info.

La Ligue pourrait-elle décider que la saison pourrait se terminer en août ? « De toute façon, je ne vois pas comment ils vont faire pour placer dix matchs entre le 1er août et le 3 août », la date à laquelle l’UEFA souhaite que les championnats soient clos. Si elle n’a pas la possibilité de décaler la fin du championnat au-delà du 3 août, la LFP risque donc fort, coincée entre l’UEFA et le Gouvernement, de sceller le sort de la saison, à moins d’envisager de poursuivre la saison en dehors du territoire français, ce qui paraît très compliqué.

Macron veut être la locomotive de l’Europe

Certains s’interrogent sur ce choix énoncé par Edouard Philippe. RMC rapporte que la décision a été prise par le président de la République, lequel s’en était entretenu lundi avec le président de la FFF, Noël Le Graët, et le sélectionneur Didier Deschamps. Le Parisien indique ce jeudi que le chef de l’Etat souhaite par ce biais impulser un mouvement européen, visant à inciter ses voisins à suivre la même voie. Et ainsi jouer le rôle de locomotive. Roxana Maracineanu aurait en ce sens débuté des discussions avec ses homologues européens pour les inviter à rejoindre le mouvement.

Images de IconSport