Ribéry attaque une présentatrice française

L’attaquant de la Fiorentina, Franck Ribéry est remonté contre la présentatrice Karine Lemarchand, coupable à ses yeux d’injure publique.

« Pour le sauvement de la nation du pays… Restons confits. » En cette période de confinement, Karine Lemarchand a conseillé ses fans sur Twitter en publiant une photo de Franck Ribéry accompagnée des mots cités ci-dessus. Mais la plaisanterie n’a pas plu du tout à l’attaquant de la Fiorentina, las d’être moqué pour son niveau de français approximatif. C’est pourquoi il a choisi de riposter à l’encontre de la présentatrice TV.

Ribéry demande bienveillance et solidarité à Lemarchand

« Prêter de tels propos à M. Franck Ribéry est inadmissible en ce qu’ils tendent à le rabaisser et à inciter les utilisateurs du réseau social à se montrer méprisant à son endroit », a plaidé l’avocat de l’ancien international français dans un courrier. « Alors que vous êtes vous-même une personnalité publique affectée par les critiques gratuites et faciles qui peuvent prospérer sur les réseaux sociaux, votre comportement est d’autant plus incompréhensible », a-t-il soutenu, des propos rapportés par RMC.

L’avocat rappelle que son client « a souhaité quitter la France notamment afin de préserver sa famille des critiques et appréciations malveillantes dont il ne cessait d’être la cible ». C’est pourquoi il a l’intention de porter plainte pour « injure publique ». Toutefois, il espère « trouver une issue sur un terrain autre que judiciaire », parce qu’il préfère « la bienveillance et la solidarité entre les individus, plutôt que la judiciarisation de conflits sur fond de médiatisation. »

