Juventus : Ronaldo soulagé, une malédiction prend fin !

L’attaquant Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) pouvait avoir le sourire suite à la rencontre face au Torino.

D’une part, lui et les Bianconero ont remporté largement ce derby (4-1). D’autre part, Ronaldo a marqué sur coup-franc ! Mine de rien, l’international portugais n’avait pas réussi à scorer dans le cadre de cet exercice particulier depuis l’année passée. Au total, Cristiano Ronaldo avait tenté sa chance à 42 reprises (!), dans ce domaine, sans parvenir à trouver le chemin des filets.

La 43e a été la bonne à la 61e minute du duel contre le Torino. Après la rencontre, Ronaldo a confié qu’il « fallait qu’il marque sur coup-franc ». Histoire de « retrouver » sa « confiance » dans cet exercice. A vrai dire, la sortie de « CR7 » a surpris pas mal de monde. En effet, Cristiano Ronaldo ne dit jamais publiquement qu’il a perdu sa confiance ou au moins une partie.

Ronaldo respire vraiment mieux

Interrogé à ce sujet, l’entraîneur de la Juve, Maurizio Sarri, a déclaré qu’il ne pensait « pas » que c’était un problème important pour la superstar. Mais « à la fin du match », Ronaldo est venu le « voir ». Histoire de lui dire le mot : « enfin… ». Au final, cette réalisation de « CR7 » bénéficie à tout le monde. Sur le plan mental, le natif de Funchal se sent mieux et envisage la suite de la saison, tant en Serie A qu’en Ligue des Champions, avec plus de sérénité.

