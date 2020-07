Juventus : une journée cruciale pour Ronaldo et les Bianconeri

Les joueurs de la Juventus Turin, dont Cristiano Ronaldo, sont très proches d’empocher un nouveau Scudetto.

Mercredi (hier), l’équipe de l’Inter Milan a dû se contenter de prendre un point contre la Fiorentina (0-0). Résultat des courses, les Nerazzurri occupent la troisième place du classement en Serie A avec 73 points. Ils sont devancés par l’Atalanta Bergame (2e, 74 points) et bien sûr la Juventus Turin (80 points). Par ailleurs, les Bianconeri ont disputé un match de moins que les deux formations qui figurent sur le podium du Calcio.

Afin d’être sacrée championne d’Italie, la Vieille Dame devra simplement vaincre l’Udinese sur sa pelouse ce jeudi (19h30). Si c’était le cas, alors Maurizio Sarri et ses troupes auraient neuf points d’avance sur l’Atalanta à trois journées de la fin. On se dit que le club de Bergame pourrait encore égaler la Juve au niveau des points et la devancer à la différence de buts (+51 contre +36 actuellement).

Ronaldo et la Juve tout près du but…

Mais c’est sans compter sur un point de règlement important en Serie A. En cas d’égalité entre deux clubs en fin de saison, on s’appuie sur les deux matches (aller-retour) pour les départager. Or la Juventus avait gagné sur le terrain de l’Atalanta Bergame (3-1) et concédé un résultat nul à domicile (2-2). Les Bianconeri ont donc un avantage décisif avant de défier l’Udinese. Trois points suffiront pour célébrer un neuvième Scudetto d’affilée dans quelques heures !

Images de IconSport