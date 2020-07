Juventus : Ronaldo a bien expédié un missile air-sol

Face au Genoa, l’attaquant Cristiano Ronaldo (Juventus) a inscrit un but fantastique qui a marqué les esprits.

Sur la pelouse du Stade Luigis Ferraris, les joueurs de la Juve ont rendu une bonne copie. Ils se sont imposés sur le score de 3 buts à 1 dans le cadre de la 29e journée de Serie A. Lors de ce match, les trois buts turinois ont été tout simplement géniaux. Le festival de Paulo Dybala et les frappes magnifiques signées Cristiano Ronaldo et Douglas Costa sont à voir et à revoir.

En ce qui concerne, celle de « CR7 », qui est allée se loger dans la lucarne de Mattia Perin, notez qu’O Jogo a livré sa vitesse. Il a été calculé que le tir de Ronaldo dépassait les 105 kms/h ! En clair, le natif de Funchal a expédié l’un des plus gros missiles de sa carrière dans les filets adverses.

Ronaldo était en grande forme

Critiqué pour ses prestations parfois décevantes, après la reprise de la saison en Italie (pandémie de coronavirus), Cristiano Ronaldo a été bien meilleur contre le Genoa. A plusieurs reprises, l’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United a tenté sa chance pour scorer avec des frappes dangereuses. Au final, il a dû expédier un missile air-sol pour faire mouche.

