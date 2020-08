Juventus – OL : alerte rouge, Ronaldo veut refaire le même coup !

Les joueurs de l’OL devront vraiment surveiller Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) comme le lait sur le feu.

Rappelons que le duel Juventus – Lyon, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions (succès 1-0 des Gones à l’aller), aura lieu demain (vendredi). Le gardien de but turinois, Wojciech Szczesny, a confié – via Sky Italia – qu’il voit « une équipe prête » à en découdre. L’international polonais sent qu’il y a « un environnement similaire à l’an dernier avant le match contre l’Atletico Madrid ».

Pour Szczesny, lui et les Bianconeri peuvent « le refaire cette année ». Vaincus 0-2 en 8e de finale aller, les Turinois avaient gagné la seconde manche sur le score de 3 buts à 0. Lors de ce duel, Cristiano Ronaldo avait été flamboyant. Le Portugais avait réalisé un triplé renversant. A vrai dire, Wojciech Szczesny croit dur comme fer que « CR7 » va encore sortir quelque chose de son chapeau magique contre l’OL.

Ronaldo et les grands rendez-vous

« Personne au monde ne doute que Cristiano puisse le refaire. Comme d’habitude dans les matches décisifs, ça fait la différence. Il est prêt à refaire un autre miracle », a insisté le dernier rempart de la Juve. Au niveau collectif, Szczesny voit que les Piémontais sont « tous concentrés » à fond avant le choc contre Lyon.

« Lyon semble être en forme physiquement. Ils semblent aussi prêts à jouer. Nous verrons qui atteindra les quarts de finale. La Juve a besoin de trouver le bon état d’esprit et l’énergie pour renverser le résultat. Sans les fans, c’est dur. (…) Il n’y a pas de favori pour moi. »

