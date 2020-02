Juventus : Ronaldo désigne son successeur, il joue au PSG !

L’attaquant Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) pense que Kylian Mbappé (PSG) va reprendre le flambeau un jour ou l’autre.

Cela fait déjà un paquet d’années que Ronaldo et Lionel Messi (FC Barcelone) sont les deux meilleurs footballeurs sur la planète football. En ce qui le concerne, « CR7 » considère qu’il est le « best » et il l’a répété souvent. Néanmoins, le temps passe… Aujourd’hui, Cristiano Ronaldo est âgé de 35 ans (depuis le 5 février) tandis que Messi en a 32 (33 le 24 juin prochain).

Forcément, les deux hommes ont entamé, sans doute, la dernière grande ligne droite de leur carrière. A un moment donné, leurs statistiques ne seront plus aussi séduisantes qu’avant. Il sera donc temps pour eux de laisser le fauteuil de meilleur joueur du monde à quelqu’un d’autre.

Ronaldo raffole vraiment de Mbappé

A vrai dire, Ronaldo a le sentiment que leur successeur est déjà sur le circuit. Dans le cadre d’un événement publicitaire organisé par Nike, « CR7 » a encensé… Kylian Mbappé ! A ses yeux, l’attaquant du PSG est « le présent » mais aussi et surtout « le futur ». Le natif de Funchal considère que « KM7 » est « un joueur fantastique ».

Il le trouve, par exemple, « très rapide » sur le rectangle vert (vitesse, dribbles, exécution…) Cette saison, le champion du monde français âgé de 21 ans carbure au super au sein de l’équipe du PSG. Il a pris part à 29 matches, a inscrit 24 buts et effectué 16 passes décisives toutes compétitions confondues.

