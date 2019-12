Juventus : déçu et dégoûté, Ronaldo a fait un geste très fort

L’attaquant Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) était vraiment dépité après le match disputé contre la Lazio Rome dimanche (hier).

Rappelons que cette rencontre se déroulait dans le cadre de la Supercoupe d’Italie. Il y avait donc un titre en jeu hier. Malheureusement pour Ronaldo et ses partenaires turinois, la Juventus s’est inclinée contre les Biancocelesti sur le score de 3 buts à 1. Résultat, c’est la Lazio qui a empoché ce titre transalpin.

Au moment de recevoir la médaille de finaliste, Ronaldo était très déçu. Une fois qu’on lui l’a mise autour du cou, l’attaquant portugais a décidé de la retirer immédiatement. De toute évidence, « CR7 » ne voulait pas de cette récompense. Pour lui, seul compte le fait d’être sacré champion lors d’une compétition.

Ronaldo pourra sûrement se consoler

Ajoutez à cela que Cristiano Ronaldo ne connaissait plus le goût de la défaite lors d’un match avec un titre au bout. En effet, l’ancien joueur du Real Madrid avait remporté douze finales d’affilée (clubs et sélection) avant cet échec cuisant contre la Lazio Rome ! A vrai dire, « CR7 » tournera sans doute assez vite la page.

L’année prochaine, la Juve essaiera de triompher en Ligue des Champions, en Serie A et en Coupe d’Italie. Histoire de réaliser un triplé historique. L’échec en finale de la Supercoupe motivera encore plus Ronaldo pour rafler ces trophées majeurs. Néanmoins, sa réaction prouve qu’il a encore et toujours horreur de la défaite.

The mentality of a born winner right there https://t.co/elo0Hnmvx0 — Henry Wilson (@HenryWillo) December 22, 2019

Images de IconSport