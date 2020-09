Juventus : la Vieille Dame freinée, Pirlo et Ronaldo refusent de…

Andrea Pirlo et Cristiano Ronaldo ont fait part de leur optimisme après le résultat nul concédé par la Juventus face à l’AS Rome (2-2).

Après avoir vaincu la Sampdoria Gênes lors de la première journée de Serie A (3-0), les Bianconeri n’ont pas réussi à vaincre les Giallorossi. Suite à ce choc, Pirlo a déclaré que lui et ses joueurs savaient pertinemment que « le match n’aurait rien à voir avec celui contre la Sampdoria ». Pour lui, les « deux systèmes de jeu » étaient « totalement différents ». Par ailleurs, Andrea Pirlo a rappelé que sa formation est « une équipe en construction ».

Le successeur de Maurizio Sarri, sur le banc turinois, aurait bien aimé avoir plus de temps durant l’été. « Malheureusement, on n’a pas eu le temps de tester des solutions de jeu dans l’avant-saison, donc on doit faire ces essais pendant ces matches. Néanmoins, c’est un point de gagné, il y a eu un bel état d’esprit. Certains joueurs n’ont pas joué depuis quelque temps, leur condition physique doit encore s’améliorer », a-t-il souligné.

Ronaldo n’est pas inquiet pour la suite

De son côté, Ronaldo a été encore une fois décisif. L’attaquant portugais a réalisé un doublé au Stadio Olimpico. « CR7 » a confié, au micro de Sky Italia, que « le match était compliqué ». Toutefois, l’ancien joueur du Real Madrid croit que lui et ses coéquipiers ont « conquis un point important à l’extérieur ». Par ailleurs, Ronaldo a rappelé que « c’est le début du championnat, avec un nouvel entraîneur ».

Sur le terrain, le natif de Funchal a « vu une équipe active ». Du coup, il est « confiant pour l’avenir »… même si « la Serie A se renforce bien ». La superstar a constaté que le Milan AC et l’Inter ont validé des venues importantes pendant le mercato. « C’est un Championnat plus difficile que l’année dernière », a-t-il assuré. Au sujet de Pirlo, l’attaquant croit qu’il est « encore trop tôt » pour faire un bilan. Toutefois, le Portugais constate que tout le monde « travaille avec le sourire » à la Juve ce qui est « important ».

Images de IconSport