Saint-Etienne : M’Vila lance une charge virulente contre Puel

Le milieu de terrain de Saint-Etienne, Yann M’Vila tient l’entraîneur Claude Puel en bonne partie responsable de l’ambiance et des résultats.

En attendant de savoir si la Ligue 1 pourra reprendre et quand, Saint-Etienne occupe une 17e place très inconfortable au classement, avec trois points d’avance sur le barragiste. Comment les Verts en sont arrivés là ? Et pourquoi l’arrivée de Claude Puel n’a-t-elle pas eu l’effet espéré ? Lors d’un live sur Instagram, Yann M’Vila a mis un tampon à son entraîneur qu’il juge totalement coupé de son groupe, et visiblement peu apprécié.

M’Vila critique l’attitude et « les choix du coach »

« Claude Puel, c’est un bon coach mais peut-être pas avec les bonnes manières. Il veut que tout le monde aille dans son sens. Il n’est pas proche des joueurs comme on a connu. Et c’est ça qu’on aime. Tu peux marcher à côté de lui sans qu’il te parle. Rien », a-t-il balancé. « Ce que je regrette en championnat c’est qu’on a un putain de groupe qui vit super bien, mais il y a un truc qui ne va pas. L’an passé, le groupe vit bien et on va en Ligue Europa. Comment je l’explique ? Ce sont les choix du coach », a asséné le milieu de terrain de 29 ans.

Ses propos ayant beaucoup fait réagir, l’ancien international français a jugé bon peu après d’apporter quelques précisions. « Des propos que j’ai tenu lors d’un live avec mon ami Chris Mavinga ont été sortis de leur contexte. Je regrette interprétation qui a été faite par certains médias. J’ai dit que Claude Puel est un bon entraîneur qui connaît très bien le football. Et je le pense très sincèrement. Depuis le début de ma carrière, j’ai toujours respecté mes entraîneurs, mes dirigeants et les clubs pour lesquels j’ai joué. C’est ma ligne de conduite », a-t-il plaidé. « Je regrette que mes propos fassent l’objet d’une polémique, surtout dans le contexte actuel », s’est défendu Yann M’Vila.

