Saint-Etienne : Ruffier écarté, Puel incendié !

L’entraîneur de Saint-Etienne, Claude Puel a choisi d’écarter le gardien Stéphane Ruffier pour la réception de Reims dimanche.

Saint-Etienne reste sur 8 défaites en 9 matchs en Ligue 1. Une série catastrophique qui a plongé le club à la 16e place au classement. Pour la réception de Reims dimanche lors de la 26e journée de Ligue 1, Claude Puel a choisi d’écarter Stéhane Ruffier du groupe. Cette décision n’a pas du tout été appréciée par l’agent du gardien de but emblématique des Verts, Patrick Glanz qui a répliqué avec force par voie de presse contre l’entraîneur stéphanois.

L’agent de Ruffier tacle Puel

« Il l’a reçu ce jeudi matin pour l’en informer. L’entretien a duré trente secondes. Il crache sur une légende de l’AS Saint-Étienne, adorée du public stéphanois et de ses entraîneurs précédents – Christophe Galtier, Jean-Louis Gasset, Ghislain Printant – qui, depuis neuf ans, porte avec amour le maillot vert. Il le désigne comme le coupable de ses mauvais résultats, de façon injuste et lâche », a-t-il déploré. « À moins que ce changement ne fasse partie de son fameux turnover dont on connaît la réussite, a poursuivi l’agent de Stéphane Ruffier qui parle d’une « entreprise de démolition ».

« Écoutez, cet entraîneur était détesté à Lyon, Nice et Leicester, où des joueurs respectés en Premier League, comme l’international anglais Jamie Vardy et le gardien du Danemark Kasper Schmeichel, n’ont pas manqué de l’incendier quand il est parti. Je comprends mieux pourquoi. Vous savez, quand un entraîneur, à trois heures d’un match au Parc des Princes contre le PSG est à deux doigts d’en venir aux mains avec un de ses milieux de terrain, tout est résumé », a lâché Patrick Glanz. Belle ambiance dans le Forez.

Images de IconSport