Portugal – France : Santos reconnaît une chose importante

Le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, a livré son analyse après la défaite de son équipe face à la France (0-1, Ligue des Nations).

Pour le technicien, la France a été « meilleure pendant la première mi-temps ». Aux yeux de Santos, les Bleus ont « réussi » ce que lui et son staff voulaient « faire » sur le rectangle vert. « On voulait ne pas lui laisser d’espaces, ne pas la laisser jouer. On sait que c’est une équipe qui est capable d’arriver avec du monde devant le but. On a réussi à le faire pendant dix minutes puis on a eu beaucoup de difficultés », a-t-il déploré.

Au fil du temps, les Portugais ont « reculé et la France en a profité ». Fernando Santos considère qu’un choix tactique de Didier Deschamps a été décisif. « Placer Coman toujours à droite fut peut-être l’une des premières causes de nos difficultés. Cela a empêché Guerreiro d’avoir la même influence. » Le coach du Portugal aurait bien aimé que ses joueurs procèdent autrement pour gêner les Tricolores.

Santos a apprécié la seconde période

« Si on n’arrivait pas à passer d’un côté, on aurait dû basculer de l’autre et passer entre les lignes. On n’y est pas parvenu contrairement à ce qu’on avait pu faire à Paris. La France a été meilleure. Arriver à la pause à 0-0 n’était d’ailleurs pas tout à fait juste pour elle », a-t-il insisté. Dès le début du deuxième acte, le Portugal est « bien rentré ».

Mais sa formation a « concédé un but » signé N’Golo Kanté. Santos croit que « ce n’est qu’à partir de ce moment-là que l’équipe s’est libérée ». Cela lui a permis de se procurer « trois ou quatre occasions » de but très nettes. Malgré cela, le technicien a enfoncé le clou en répétant que globalement « la France mérite sa victoire ».

