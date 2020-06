Barça : Suarez en colère, un gros avertissement pour Setien

Les joueurs du FC Barcelone ont perdu deux points précieux contre le Celta Vigo. L’entraîneur Quique Setien est-il menacé ?

Auteur de deux buts contre le Celta Vigo (2-2, 32e journée de Liga), Suarez était mécontent après le coup de sifflet final. Pour l’attaquant uruguayen, lui et ses coéquipiers barcelonais ont fait une mauvaise opération sur la pelouse d’une équipe mal classée en Liga (16e place). A la question de savoir ce qui cloche actuellement au FC Barcelone, Luis Suarez a envoyé la balle dans le camp de Quique Setien et son staff ! « El Pistolero » considère donc que le technicien doit trouver la ou les solutions pour que l’escouade soit bien plus performante.

Selon As, la sortie médiatique de l’Uruguayen prouve que Setien n’a pas « le plein appui du vestiaire depuis son arrivée » au Camp Nou. Des joueurs estiment qu’il n’y a « pas eu d’amélioration » depuis six mois. Nommé en janvier dernier, à la place d’Ernesto Valverde, le technicien a été « dépourvu de tout pouvoir de décision » assez rapidement. Alors qu’il voulait modifier le système tactique de l’équipe, Quique Setien a compris rapidement que ses troupes faisaient la moue.

Setien bien trop « transparent » ?

Les joueurs « demandaient à rejouer » avec le schéma tactique d’origine et « les automatismes des années précédentes ». Aujourd’hui, Setien mise donc sur « la doctrine Valverde » qui est « proche de l’autogestion ». Toutefois, ce dernier « gagnait en autorité avec ses joueurs » au fil du temps… tandis que Setien a fait des déclarations « parfois trop transparentes » qui n’ont « pas convaincu dans les vestiaires ». As assure que « sa situation n’est pas facile » même si son contrat expirera seulement en 2022.

Une clause permet au président Josep Maria Bartomeu de le débarquer éventuellement un an auparavant, donc en 2021. Reste à savoir qui pourrait éventuellement lui succéder sur le banc du Barça en cas de fiasco en Liga et/ou en Ligue des Champions… Xavi (Al-Sadd) n’a pas l’air d’avoir envie de bosser sous les ordres de Bartomeu en tout cas pour l’instant. Pour sa part, Ronald Koeman désire rester le sélectionneur des Pays-Bas jusqu’à la fin de l’Euro 2021.

