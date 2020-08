Séville : Ocampos a une forte pensée pour l’OM

Le FC Séville a brandi la Ligue Europa pour la 6e fois de son histoire vendredi soir. Une première pour Lucas Ocampos.

Le FC Séville a remporté la Ligue Europa vendredi soir à Cologne, après avoir battu (3-2) l’Inter Milan en finale, grâce à un doublé de Luuk De Jong et un but de Diego Carlos, contre des buts de Romelu Lukaku et Diego Godin. Une joie immense pour l’entraîneur Julen Lopetegui arrivé l’été dernier et qui a versé quelques larmes après le coup de sifflet final, pour le club qui remporte là son sixième trophée dans la compétition, en six finales disputées ! Mais aussi pour les joueurs bien évidemment.

Ocampos espère apporter un peu de joie aux Marseillais

Parmi eux, Lucas Ocampos qui avait déjà disputé une finale de Ligue Europa il y a deux ans avec l’Olympique de Marseille, sans succès cette fois. « Je l’ai perdue en 2018, et je la gagne aujourd’hui. C’est un jour incroyable pour moi », a réagi le milieu de terrain offensif au micro de RMC Sport. « On a beaucoup souffert en 2018 après la défaite, j’espère apporter un peu de joie aux Marseillais ce soir », a-t-il cajolé.

« On a fait une année magnifique et on la termine de la meilleure des manières. C’est une année incroyable pour moi, la meilleure de ma carrière. Il ne me reste plus qu’à profiter », s’est réjoui l’Argentin de 26 ans qui ne regrette pas que l’OM l’ait laissé partir l’été dernier contre une indemnité de transfert de 15 millions d’euros. La saison prochaine, Lucas Ocampos disputera la Ligue des Champions avec les Andalous. Peut-être y croisera-t-il la route des Marseillais…

Images de IconSport