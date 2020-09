Mercato / PSG : le club tenté par un buteur fantastique !

Selon As, les dirigeants du PSG s’intéressent à Luis Suarez qui se trouve dans une impasse, ou presque, au FC Barcelone.

Lors de ce mercato estival, le goleador uruguayen est clairement sur la liste des transferts. Le président Josep Maria Bartomeu et l’entraîneur Ronald Koeman jugent que Suarez a fait son temps au Camp Nou. Ils espèrent donc réussir à se séparer « d’El Pistolero » au cours des jours ou des semaines à venir. On sait que la Juventus Turin et l’Atletico Madrid lorgnent Suarez.

As assure que le PSG a aussi noté le nom de l’ancien joueur de Liverpool sur sa short-list estivale. Rappelons que le club de la capitale française recherche un attaquant axial. C’est logique étant donné qu’Edinson Cavani a quitté l’écurie de même qu’Eric Maxim Choupo-Moting. L’Uruguayen ne reviendra pas au Parc des Princes tandis que l’Allemand peine à accorder ses violons avec les décideurs parisiens pour un nouvel engagement.

Ça risque de coincer pour Suarez…

Choupo-Moting aimerait bien bénéficier d’un contrat de deux ou trois ans… alors que Leonardo et consorts tablent sur une durée de seulement un an (30 juin 2021). Pour en revenir à Luis Suarez, le média espagnol nous apprend que le PSG a étudié sérieusement « la question à plus d’une reprise ». Des « appels » ont été passés. Histoire de connaître exactement « la situation » de l’artilleur âgé de 33 ans.

As précise que « l’opération serait très complexe » depuis les affaires Neymar et même Verratti. En effet, les gestionnaires du Paris Saint-Germain et ceux du FC Barcelone ne sont pas en bons termes. Du coup, les négociations au sujet de Suarez pourraient vraiment être très tendues entre les deux parties… Sur le papier, la Juve et l’Atletico sont mieux placés que le PSG à stade du mercato au sujet « d’El Pistolero ».

