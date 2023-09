Super Ligue : un coup de théâtre fatal au projet controversé ?

Le projet de Super Ligue européenne, porté par le duo Pérez (Real) – Agnelli (Juventus), a clairement du plomb dans l’aile à ce stade…

Mardi (hier), les six clubs de Premier League ont fait machine arrière ! C’est le board de Manchester City qui a dégainé le premier. Puis Arsenal, Liverpool, Manchester United et Tottenham ont suivi la même route. Très attendue également, la décision des dirigeants de Chelsea est tombée rapidement. Les Blues ont choisi, eux aussi, de ne pas prendre part à la Super Ligue. Aujourd’hui, cette compétition potentielle est donc privée du « Big six » anglais, conformément au souhait de la majorité des supporters, ce qui n’est pas rien.

Rappelons que des écuries françaises et allemandes prestigieuses (PSG, Bayern ou encore Dortmund) avaient choisi, depuis plusieurs jours, de ne pas intégrer la Super Ligue. Forcément, les gestionnaires potentiels de cette compétition ont eu vent du départ massif des clubs de Premier League anglaise. Via un communiqué, ils ont annoncé vouloir « reconsidérer les étapes appropriées et remodeler le projet, en gardant toujours à l’esprit d’offrir aux supporters la meilleure expérience possible ».

Super Ligue et… « pyramide du football »

A leurs yeux, la Super Ligue était une bonne solution afin de « permettre au sport d’évoluer tout en générant des ressources, en apportant de la stabilité à toute la pyramide du football et en surpassant les difficultés financières provoquées par la pandémie auxquelles a fait face la planète football tout entière ». Sur le plan juridique, ils ont assuré que leur « proposition était parfaitement en règle avec le droit européen ». Au final, c’est clairement l’UEFA qui a marqué des points précieux hier. La Super Ligue ne verra sans doute pas le jour cette année…

Images de IconSport