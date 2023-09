Super Ligue : un média espagnol fait une révélation fracassante !

A en croire El Mundo Deportivo, les dirigeants de l’UEFA ont tout fait pour inciter les grands clubs de Premier League à quitter la Super Ligue Européenne.

Rappelons que les membres du « Big six » en Premier League ont renoncé officiellement à cette nouvelle compétition. Il s’agit d’Arsenal, de Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et enfin Tottenham. Pour El Mundo Deportivo, la pression subie par ces écuries n’était pas liée seulement aux supporters, aux entraîneurs / joueurs, à la Fédération anglaise de football (FA) ou encore aux politiciens britanniques.

Le média espagnol pense que ce n’est « pas le seul motif » de cette volte-face qui compromet l’avenir de la Super Ligue. L’UEFA a « joué un rôle fondamental dans cette décision »… et pas seulement par ses menaces (exclusions des compétitions nationales, sanctions financières…).

L’UEFA avait vraiment la trouille…

El Mundo Deportivo nous apprend que l’instance qui régit le foot européen a « offert une somme d’argent importante » aux membres du « Big six » anglais ! Apparemment, les écuries de Liga concernées – le FC Barcelone, le Real Madrid et l’Atletico Madrid – n’ont pas cédé à cela. Dans tous les cas, la Super Ligue européenne a du plomb dans l’aile jusqu’à nouvel ordre… L’UEFA a réussi son coup durant ce printemps 2021 et éteint, en partie, l’incendie menaçant.

Images de IconSport