Sur quels buteurs parier cette année ?

Sur quels joueurs est-il judicieux de parier cette saison pour gagner ? Tour d’horizon dans les principaux championnats européens.

Ligue 1

Kylian Mbappé (PSG) : L’attaquant international Français arrive à maturité dans un système et une équipe qu’il connait désormais très bien. Aussi bien en passeur qu’en buteur Mbappé est un des joueurs les plus décisifs dans le championnat français. Son impact est particulièrement visible lorsqu’il est associé à Neymar en attaque.

Ben Yedder (AS Monaco) : L’ancien joueur de Séville entame sa deuxième année à Monaco. Après une première saison d’adaptation, nous le voyons exploser cette année. Son début de saison semble confirmer son impact en tant que buteur dans l’équipe de Monaco. Nous le voyons s’affirmer comme le joueur clé de l’ASM cette saison.

Serhou Guirassy (Stade Rennais) : L’avant-centre fraichement arrivé pourrait être la révélation de l’année en Ligue 1. Après avoir poussé Mbaye Niang sur le banc, son nom commence déjà à faire parler à Clairefontaine. Si son équipe parvient à garder cette dynamique, Guirassy va vous rapporter gros. Son statut de révélation lui procure des cotes très intéressantes chez les meilleurs sites de paris sportifs.

Première League

Harry Kane (Tottenham) : L’attaquant international Anglais arrive à 27 ans au sommet de son art. Joueur le plus décisif d’Angleterre en ce début de saison, Kane sera dans la course au titre de meilleur buteur, mais aussi dans celle de meilleur passeur.

Jamie Vardy (Leicester) : Jamie n’est pas mort. Le vétéran de Leicester devrait encore vivre une belle saison. Son profil de renard des surfaces correspond parfaitement au style de jeu de son équipe. Autre point important, c’est lui qui tire les penalties.

Mohamed Salah (Liverpool) : Au sein de l’attaque de feu de Liverpool, Salah est un élément indispensable. Il tire les penalties, fait des passes décisives et marque des buts. Salah est ces dernières saisons le joueur le plus décisif de Première League. L’année dernière il se classe 2ème meilleur buteur et 5ème meilleur passeur.

Liga

Ansu Fati (FC Barcelone) : Le nouveau leader de l’équipe de Barcelone est une machine à marquer. Techniquement très au dessus de la moyenne, il bénéficie de la place laissée vide par Suarez et les doutes de Griezmann pour porter son équipe. Son heure est arrivée.

Luis Suarez (Atlético de Madrid) : L’ex-joueur de Barcelone a le profil parfait pour sa nouvelle équipe. Une autre saison à plus de 20 buts ne serait absolument pas inattendu pour un joueur qui connait la Liga sur le bout des pieds.

Lionel Messi (FC Barcelone) : Le meilleur joueur du monde vit peut-être sa dernière année avec le club de sa vie. Une motivation suffisante pour le voir continuer à truster les premières places des statistiques de la Liga. Messi est le joueur qui peut maquer à tout moment et dans toutes les positions. Autre information importante, le joueur monte souvent en puissance au cours de la saison.

Bundesliga

Robert Lewandowski (Bayern Munich) : Le buteur polonais récent vainqueur de la Champions League est la référence mondiale à son poste. Le meilleur numéro 9 du monde est une machine à marquer. Vous pouvez compter sur lui, il est décisif dans 70% des rencontres qu’il joue sur une saison.

Erling Haaland (Borussia Dortmund) : La révélation norvégienne doit confirmer sa première saison incroyable. Il semble avoir la carrure pour ça si on en croit son début d’année tonitruant. Le collectif du Borussia va l’aider.

Andrej Kramaric (Hoffenheim) : Moins connu des bookmakers, le Croate s’est fait un nom au cours des dernières saisons. Ses 6 buts en 3 matches laissent présager une grosse saison de l’avant centre d’Hoffenheim.

Serie A

Alejandro Gomez (Atalanta Bergame) : L’Atalanta est une machine à marquer des buts. Son attaquant est en pleine réussite et en pleine confiance. L’équipe semble avoir digéré cette première saison incroyable puisqu’ils sont en tête de Serie A avec le plus grand nombre de buts marqués.

Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) : Le Portugais voudra réussir sa saison en Italie avant de se projeter sur l’Euro. A 37 ans, il est toujours aussi décisif. Il sera encore parmi les meilleurs buteurs d’Europe cette année s’il n’est pas blessé. La machine ne doute jamais.

Romelu Lukaku (Inter Milan) : Le géant belge arrive à maturité au même moment que son équipe. Après une première année honorable, l’avant-centre commence à trouver ses marques. Sa puissance et son sens du but vont faire mouche cette année.

