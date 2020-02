Dortmund – PSG : deux très mauvaises nouvelles pour Tuchel…

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, devra se passer notamment des services de Thiago Silva contre le Borussia Dortmund.

Le 11 mars prochain, les joueurs parisiens essaieront de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Pour cela, le PSG devra vaincre le BVB 09 au Parc des Princes. A l’aller, les hommes de Tuchel s’étaient inclinés sur le score de 2 buts à 1 dans l’antre du Wesfalenstadion. Forcément, le coach allemand espère avoir toutes ses forces vives à disposition en vue de la seconde manche.

A en croire le site officiel du PSG, l’ancien coach de Dortmund ne pourra pas s’appuyer sur Thiago Silva. Blessé contre Bordeaux, le défenseur central a été victime d’une « lésion du biceps fémoral de la cuisse droite ». Le Brésilien pourra reprendre le chemin de l’entraînement dans environ « 3 semaines ». Cela dépendra bien entendu de « l’évolution clinique » qui sera constatée au fil de sa convalescence.

Herrera avec Thiago Silva à l’infirmerie…

Ajoutez à cela qu’Ander Herrera ne pourra pas non plus jouer contre le BVB 09. En effet, le milieu de terrain « présente une lésion du quadriceps gauche ». Du coup, l’Espagnol sera « absent entre 6 et 8 semaines selon l’évolution » de sa blessure. Privé de son capitaine et d’un joueur non-négligeable dans l’entrejeu, Thomas Tuchel croise les doigts afin que l’infirmerie ne se remplisse pas plus d’ici 15 jours…

Images de IconSport