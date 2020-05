Tottenham : Aurier répond fermement à la polémique

Le latéral droit de Tottenham, Serge Aurier a généré la critique pour avoir laissé son coiffeur entrer dans sa bulle…

Il y a encore trois mois, personne n’aurait imaginé qu’une affaire pareille serait possible. C’est pourtant bien la réalité désormais, depuis que le coronavirus est passé par là. Serge Aurier fait polémique en Angleterre pour avoir posté sur Instagram une photo de lui en compagnie de son coiffeur. Une photo tout ce qu’il y a de plus décente. Pas une insulte à l’égard de son entraîneur, pas un geste déplacé, pas un cheveu qui dépasse.

Aurier renvoie les supporters à leurs gestes barrières

Et pourtant, des internautes se déchaînent contre le latéral droit de Tottenham. Son tort : avoir enfreint la règle préconisant aux joueurs de ne pas entrer en contact avec des personnes extérieures à leur entourage familial. En prévision de la reprise prochaine de la Premier League, les footballeurs sont en somme priés de vivre sous cloche pour limiter le risque d’introduire le virus sur les terrains, ce qui obligerait de nouveau à plier boutique.

« Nous enquêtons sur les circonstances et traiterons l’incident de manière appropriée », ont réagi les Spurs par le biais d’un communiqué. De son côté, l’ancien Parisien a répondu à ses accusateurs. « Mon coiffeur est négatif et moi aussi. Donc arrêtez de parler dans le vide, et mettez des masques et des gants quand vous venez prendre des photos au centre d’entraînement, car cela fait partie des règles aussi », a-t-il répondu aux internautes.

Images de IconSport