Tottenham : l’aveu de Mourinho sur la Ligue Europa

Tottenham s’est qualifié pour les 16es de finale de la Ligue Europa. Mais José Mourinho constate un déficit de motivation de ses joueurs.

José Mourinho n’a jamais été très fan ni motivé par la Ligue Europa. Visiblement, ses joueurs non plus… Jeudi soir, Tottenham a concédé un match nul (3-3) face à Linz lors de la 5e journée de la phase de groupes. Deuxièmes du Groupe J, les Spurs ont fait le job, ils sont désormais qualifiés pour les 16es de finale. Mais l’entraîneur portugais constate que son équipe a pour le moment du mal à se mobiliser pour cette compétition.

Pour Mourinho, la Ligue Europa ne motive pas

« Le résultat était meilleur que la performance. La seconde période a été meilleure que la première. Certains joueurs, individuellement, très bons. Certains joueurs, individuellement, très pauvres. Rien de vraiment nouveau. Le fait est que la phase de groupes de la Ligue Europa ne motive pas certains joueurs », a-t-il admis après la rencontre.

« Quand on va à Anvers, à Ludogorets, à Linz, le stade, la météo, les tribunes vides, l’ambiance, j’ai le sentiment que certains joueurs pensent qu’ils ne devraient pas être ici. C’est une question d’attitude », s’est agacé Mourinho. L’intérêt ira croissant au fur et à mesure que Tottenham franchira des tours. Mais le club londonien n’oublie pas que sa priorité est a minima d’accrocher une des quatre premières places en Premier League synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Les disciples de Mourinho sont actuellement en tête et pensent donc plus à jouer le titre anglais qu’à gagner la Ligue Europa.

Images de IconSport