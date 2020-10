Tottenham : Mourinho détruit ses joueurs

L’entraîneur de Tottenham, José Mourinho était très mécontent après la défaite concédée face à Royal Antwerp (1-0).

Il fut un temps où José Mourinho ne laissait personne toucher à un cheveu de ses joueurs. The Special One s’érigeait toujours en rempart contre la critique, préférant tout prendre sur lui plutôt que de voir son équipe atteinte. Une époque visiblement révolue puisqu’après la défaite inattendue concédée sur le terrain du Royal Antwerp (1-0) jeudi soir lors de la 2e journée de Ligue Europa, le coach de Tottenham a lui même taillé ses joueurs en pièces.

Les prochains choix de Mourinho vont être très faciles

« Vous me demandiez régulièrement ‘pourquoi ce joueur ne joue pas ?’. Peut-être que vous ne me demandez plus cela depuis quelques semaines car vous avez la réponse. J’aime penser que les joueurs méritent une opportunité. C’est ma responsabilité de leur donner des opportunités mais c’est aussi à eux de saisir cette chance à deux mains. Cette soirée montre que mes choix futurs vont être très faciles », a-t-il lâché après la défaite.

Pour cette rencontre, Mourinho avait choisi de faire largement tourner son effectif, avant de se raviser dès la mi-temps en sortant Dele Alli, Giovani Lo Celso, Steven Bergwijn et Carlos Vinicius. « Je voulais faire onze changements », a taillé l’entraîneur. Ces quatre-là (et certains de leurs coéquipiers alignés hier soir) risquent de ne plus voir les pelouses pendant un certain temps. Au classement, les Spurs sont 2es avec 3 points. Prochain rendez-vous européen, jeudi prochain à Ludogorets.

D’ici là, Tottenham va devoir se remettre au travail. « Les mauvaises performances méritent de mauvais résultats. J’espère que tout le monde dans ce bus est autant en colère que moi. Demain, entraînement à 11 heures », a lancé Mourinho sur Instagram. Ca risque de chauffer.

Images de IconSport