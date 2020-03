Tottenham : Mourinho explique la déroute par deux raisons

Tottenham et José Mourinho ont été éliminés de la Ligue des Champions après la défaite face à Leipzig (0-2) mardi soir en 8es retour.

Finaliste la saison passée, Tottenham s’arrête cette fois-ci dès les 8es de finale de la Ligue des Champions, éliminé par Leipzig. Déjà battu (1-0) à l’aller, le club londonien a chuté (0-3) à domicile mardi soir au retour. Menés 2-0 après seulement vingt minutes de jeu, les hommes de José Mourinho n’ont pas eu le temps d’espérer. Après la rencontre, l’entraîneur portugais a reconnu la supériorité de son adversaire.

Mourinho regrette les blessés et admet la force de Leipzig

« En ce moment, c’est dur pour nous de marquer. Sur nos premières erreurs, ils ont réussi à marquer et ensuite c’est forcément très difficile. Physiquement, nos adversaires ont été incroyables, leurs défenseurs ont gagné les duels ou ont stoppé le jeu avec des fautes. Ensuite, ils ont été très rapides en attaque. Ils ont mérité cette qualification », a jugé le Special One au micro de BT Sport, avant de parler de son équipe.

« Je pourrais critiquer certains joueurs, mais je vais garder ça pour mon vestiaire. Ils ont essayé de tout donner. Les gens peuvent dire que ce sont des excuses, mais les blessures ont été importantes chez nous, et je pense qu’aucun club ne peut résister à ça », a tenté d’atténuer José Mourinho. Les attaquants Harry Kane et Heung-min Son, mais aussi Moussa Sissoko et Ben Davies notamment étaient absents. 8e à 7 points de la 4e place, Tottenham se dirige vers une fin de saison compliquée.

Images de IconSport