Tottenham : Mourinho prend plaisir à torturer Solskjaer

José Mourinho et Tottenham ont fait vivre un véritable cauchemar (1-6) à Manchester United dimanche à Old Trafford.

Incroyable week-end en Angleterre avec deux victoires impronosticables à l’occasion de la 4e journée de Premier League ! Tout d’abord, et c’est un coup de tonnerre retentissant, Liverpool a sombré 7-2 sur la pelouse d’Aston Villa. Avant cela, Tottenham était allé s’imposer 6-1 sur le terrain de Manchester united. Pour le plus grand bonheur de José Mourinho, ancien coach des Red Devils ravi de leur avoir joué un mauvais tour.

Mourinho ironise sur son style défensif

« Imaginez si on avait eu un entraîneur offensif. Avec un entraîneur défensif, ils ont marqué cinq, sept, six. Avec un entraîneur offensif, ils en auraient inscrit dix, onze, douze », a-t-il ironisé au micro de BT Sport, en référence aux critiques qui lui collent à la peau quant à au son penchant défensif.

« Nous avons eu une réaction incroyable après leur ouverture du score et notre première période a été phénoménale. Nous étions à un très haut niveau. Nous avons été tellement bons à tous les niveaux. Nous méritons tellement notre victoire. Gagner 6-1 à Old Trafford contre Manchester United, c’est un honneur pour nous tous », a ajouté le Portugais, pas peu fier de son coup.

Le pire jour de Solskjaer

Dans le camp adverse évidemment, les mines étaient moins réjouies. L’entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer est quitte pour une bonne migraine. « C’est un sentiment horrible. C’est le pire jour que j’ai vécu en tant que joueur et manager à Manchester United », a jugé le Norvégien. « Après un tel résultat, il fait s’aérer la tête et regarder vers l’avant. On ne peut pas accepter des performances comme ça. Et j’en suis responsable », a-t-il ajouté. Au classement, Tottenham est 6e avec 7 points, MU est 16e avec 3 points et un match en moins.

