Tottenham : un coup de bambou et de la tristesse pour Mourinho

Après Manchester United, Chelsea a battu Tottenham et José Mourinho qui a décidément du mal à face à ses ex.

Le sort s’acharne… José Mourinho a concédé sa deuxième défaite (pour quatre victoires) en championnat depuis son arrivée sur le banc de Tottenham. Après Manchester United (2-1) le 4 décembre, c’est de nouveau une ex du Portugais qui a eu sa peau dimanche lors de la 18e journée de Premier League, à savoir Chelsea (0-2, doublé de Willian). Pas très sympa pour l’orgueil du Special One, d’autant que ce revers intervient cette fois-ci à domicile. Opta rapporte qu’il s’agit de la première fois qu’il s’incline à domicile face à l’une de ses anciennes équipes.

Pour ne rien arranger, il a aussi perdu son attaquant Heung-Min Son, exclu à l’heure de jeu pour avoir essuyé ses crampons sur la poitrine d’Antonio Rüdiger. « J’espère que Rüdiger se rétablira très vite car il doit avoir quelques côtes cassées… », a ironisé José Mourinho en constatant que le coup porté était en réalité peu dangereux. Mais le plus grave n’était pas là hier. Ce même Antonio Rüdiger a été victime d’injures racistes prononcées par des supporters des Spurs.

Mourinho attristé par les incidents racistes

« J’étais dans mon match, trop loin de l’incident pour voir ce qui se passait. Ça me rend triste. Je déteste le racisme dans la société et dans le football. L’arbitre a arrêté le match, il a parlé aux joueurs, aux capitaines, puis aux entraîneurs. Je perdais, je ne voulais pas que le match s’arrête. Mais dès que j’ai compris pourquoi, je l’ai accepté. Le club est très concerné par ces sujets et je suis certain qu’il fera une enquête interne pour tirer ça au clair », a réagi l’entraîneur portugais.

Images de IconSport