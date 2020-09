Trophées UEFA : trois joueurs du PSG nommés !

L’UEFA a dévoilé la liste des 12 joueurs nommés pour les Trophées 2019/2020 de la Ligue des Champions. 3 joueurs du PSG en font partie.

Quatre prix seront décernés par l’instance européenne suite la dernière campagne de Ligue des Champions, un par poste : gardien, défenseur, milieu et attaquant. Pour chacun d’eux, trois joueurs ont été retenus par un jury composé des entraîneurs des 32 clubs ayant participé à la phase de groupes ainsi que de 55 journalistes sélectionnés par le groupe European Sports Media (ESM), représentant chacune des associations membres de l’UEFA.

Navas, Neymar et Mbappé nommés côté PSG

Vainqueur de la compétition, le Bayern Munich a été plébiscité avec sept joueurs nommés : Manuel Neuer, David Alaba, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Thiago Alcantara et Robert Lewandowski. Finaliste malheureux, le PSG occupe trois places avec Keylor Navas, Kylian Mbappé et Neymar. Kevin De Bruyne (Manchester City) et Jan Oblak (Atlético de Madrid) complètent la sélection.

A noter, les absences des habituels pensionnaires que sont Lionel Messi (5e au classement des attaquants) et Cristiano Ronaldo (8e au classement des attaquants), éliminés prématurément avec le Barça et la Juventus Turin. Au classement par poste, le gardien lyonnais Anthony Lopes échoue en 4e position. L’ex-Parisien Thiago Silva occupe la 5e place au classement des défenseurs, Marquinhos (PSG) la 5e et Houssem Aouar (Lyon) la 8e au classement des milieux de terrain. Les lauréats seront connus le 1er octobre en marge du tirage au sort de la phase de groupes de la nouvelle édition de la Ligue des Champions.

Les 12 nommés pour les Trophées de l’UEFA Champions League 2019/2020 :

Gardiens : Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (Bayern Munich), Jan Oblak (Atlético de Madrid)

Défenseurs : David Alaba (Bayern Munich), Alphonso Davies (Bayern Munich), Joshua Kimmich (Bayern Munich)

Milieux : Kevin De Bruyne (Manchester City), Thomas Müller (Bayern Munich), Thiago Alcántara (Bayern Munich)

Attaquants : Robert Lewandowski (Bayern Munich), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Neymar (Paris Saint-Germain)

