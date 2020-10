Basaksehir – PSG : tendu, agacé… Tuchel sort une excuse en carton

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a été interrogé à propos du niveau de jeu de son équipe face à Basaksehir (2-0).

Les Parisiens n’ont pas brillé contre la formation turque. Heureusement pour eux, l’attaquant Moise Kean a réalisé un doublé décisif en deuxième période (64e et 79e minutes). Après la rencontre, Tuchel s’est exprimé au sujet de cette prestation décevante dans l’ensemble. « On a gagné, c’est ce qu’on voulait faire. Après, dans le jeu, il va falloir qu’on s’améliore. Des choses ont été bonnes, d’autres moins », a analysé l’Allemand dans un premier temps.

Puis Thomas Tuchel a laissé entendre que le calendrier empêche le PSG d’être meilleur sur le terrain. « On joue tous les trois jours, donc on aura le temps de travailler ça pour les prochains matches. En Italie, la Juventus est première ? En Angleterre, City ou Liverpool ? En Espagne, le Real ou le Barca ? La Ligue des Champions en août a laissé des traces. Nous on est premiers en L1, et on ne voit que le négatif autour de l’équipe », a-t-il lâché avec dépit.

Tuchel et le fameux choix tactique

Par ailleurs, Thomas Tuchel s’est exprimé aussi à propos du positionnement de Danilo Pereira en défense centrale et de Marquinhos en tant que milieu axial. Visiblement, l’ancien coach de Dortmund en a ras-le-bol d’être critiqué sur ce point. « Je ne comprends pas les discussions autour de Marquinhos. L’année dernière il a joué comme ça et on a fait la meilleure saison de l’histoire du club. »

« Si vous avez vu nos matches au Portugal, vous comprenez pourquoi il joue comme ça. C’est possible aussi de voir Danilo attaquant et Rafinha milieu de terrain », a-t-il indiqué… ironiquement. Tuchel considère qu’il a « beaucoup de possibilités » afin de constituer son onze de départ. A l’entraînement, il a constaté que Pereira est « un défenseur plus qu’un milieu ». Pas sûr que cela fasse taire les critiques sur ce choix sportif fort…

Images de IconSport