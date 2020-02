PSG : ces questions qui ont agacé vraiment Tuchel

Samedi (hier), le PSG a obtenu un résultat nul décevant face à Amiens (4-4). Après la rencontre, Thomas Tuchel a été interrogé à ce sujet.

Rappelons que le coach allemand avait décidé de se passer des services de plusieurs joueurs majeurs. Néanmoins, le onze titulaire aligné aurait dû faire bien mieux contre la formation amiénoise qui lutte pour le maintien (19e place). Après la rencontre, Tuchel a été interrogé en vue du 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre Dortmund. A la question de savoir s’il était inquiet après cette prestation contre Amiens, le technicien a fait part de son agacement.

« Pourquoi ? Vous pensez que ce sera le même match à Dortmund ? Je ne suis pas inquiet, j’ai confiance. Je sais ce qu’on a fait et ce qu’il nous a manqué », a-t-il assuré. Thomas Tuchel a ajouté que c’était « un match super compliqué ». Néanmoins, il peut « avoir confiance » en son équipe avant le choc contre le BVB 09 en C1. Pour lui, « des matches joués deux ou trois jours » avant un événement européen sont « comme ça ».

Tuchel et la très belle série du PSG

Tuchel a ajouté que les gens s’attendent à ce que le PSG gagne sans cesse ses matches de championnat tout au long de la saison. « Je sais que pour vous c’est totalement normal que l’on gagne, encore et encore, sans encaisser de buts. Si on fait ça, on est toujours la meilleure équipe avec les meilleurs joueurs. Avec de telles erreurs, cela montre que cela peut arriver car c’est la Ligue 1, c’est de qualité ! »

Thomas Tuchel a insisté sur le fait que « c’est la vie, c’est le foot » de trébucher parfois. L’entraîneur du PSG a rappelé qu’avant ce duel à la Licorne, son escouade avait été très concentrée au cours de « 22 matches ». A ses yeux, « c’est la première fois » où cela n’a pas été « le cas » avec 3 buts encaissés en… 40 minutes. « On a montré une réaction, mais trop tardive, car on n’a pas assez été concentrés. Voilà, il n’y a pas grand-chose d’autre à dire. »

Images de IconSport