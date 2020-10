PSG – Dijon : Tuchel a fait deux choix très forts, résultat…

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a évoqué son choix de repositionner Marquinhos et Danilo Pereira contre Dijon (4-0).

Pour affronter le DFCO au Parc des Princes, Tuchel avait décidé d’aligner Marquinhos en tant que milieu axial. Pour sa part, la recrue Pereira avait été positionnée au poste de défenseur central. Après la rencontre, le coach allemand du PSG a parlé de cette décision forte. « Ce n’était pas purement tactique. Marquinhos est le coeur et l’âme de notre équipe. C’est pour ça qu’il doit évoluer au centre du jeu. Mais aussi parce qu’il est talentueux. Il a toute la qualité pour être un milieu, en plus de sa mentalité de travailleur », a expliqué Thomas Tuchel.

Le technicien a ajouté que Marquinhos est en mesure d’aider « à la fois les défenseurs et les attaquants » lorsqu’il est aligné dans l’entrejeu. Aux yeux de l’ancien entraîneur de Dortmund, l’international brésilien est « le chef » au sein de l’équipe. Par ailleurs, Marquinhos a « le meilleur volume » de jeu au Paris Saint-Germain. Il est capable d’apporter beaucoup en termes de « contre-pressing ». Apparemment, Tuchel est prêt à aligner fréquemment l’ancien compère de Thiago Silva (Chelsea, ex-PSG) à ce poste.

Tuchel prêt à remettre le couvert pour Marquinhos

« Si Marqui doit jouer derrière, il le fera. Mais il a prouvé ses capacités au milieu. Il est vraiment capable de pousser cette équipe au meilleur niveau en étant dans l’entrejeu. Il a fait ça plusieurs fois l’année dernière, notamment pendant le Final 8 au Portugal. Je rappelle qu’il a marqué contre Bergame et Leipzig. Il est exceptionnel. » Par ailleurs, Thomas Tuchel a été « convaincu » par la prestation de Danilo Pereira en tant que défenseur.

« Oui, bien sûr, je suis convaincu. Il a déjà joué à ce poste, alors on a testé ça aujourd’hui. C’était mon souhait. Il a toutes les qualités pour nous aider car on joue très haut, avec la possession, et il se retrouve souvent dans la même position que s’il était milieu défensif. » Sur le terrain, le Portugais est « capable de distribuer le jeu ». En prime, il est « très fort de la tête et a un bon état d’esprit ». Au final, ce test signé Tuchel a porté ses fruits…

