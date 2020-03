PSG – Dortmund : Tuchel et les Parisiens privés d’un gros test ! (officiel)

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, et ses joueurs ne pourront pas passer un test important avant le choc contre Dortmund.

A en croire le site de la LFP, le match Strasbourg – PSG a été reporté à une date ultérieure. Normalement, ce duel aurait dû avoir lieu ce samedi 7 mars 2020. Mais en raison de « la propagation du coronavirus », la préfecture du Bas-Rhin a fait « un arrêté » important. La LFP a estimé également qu’il était préférable que ce duel n’ait pas lieu ce week-end.

Pour l’heure, on ne sait pas quand il se déroulera… Forcément, il s’agit d’un coup dur pour les Parisiens. En effet, Tuchel et ses troupes comptaient sur ce duel Strasbourg – PSG afin de passer un test… avant le choc face à Dortmund programmé le 11 mars (8e de finale retour de la Ligue des Champions). Au final, les Franciliens devront se contenter de s’entraîner au Camp des Loges pour effectuer leurs dernières réglages.

Tuchel et l’ultime sortie de Dortmund

Récemment, Kylian Mbappé et ses partenaires ont torpillé l’OL (5-1, score très lourd pour les Gones) et Dijon (4-0, score logique qui aurait pu être bien plus lourd). Ajoutez à cela un autre succès étriqué contre Bordeaux à l’issue d’un match fou (4-3). Au niveau de la confiance, les hommes de Tuchel sont donc sur une bonne vague. Mais le BVB 09 est un adversaire bien plus redoutable comme l’atteste la défaite du match aller (1-2). Les Borussen viennent de gagner quatre rencontres consécutives.

Il faudra suivre de près leur duel contre le Borussia Mönchengladbach ce samedi. Au final, peut-être que le report officiel du match Strasbourg – PSG sera bénéfique pour les Parisiens. En effet, ils bénéficieront de plus de temps (entraînements, repos…) afin de bien préparer ce duel contre le BVB 09. A Thomas Tuchel, son staff et ses joueurs de profiter à fond de cet « avantage ». On peut quand même penser qu’un galop d’essai contre le RCS n’aurait pas été de trop avant ce choc en Ligue des Champions.

Images de IconSport