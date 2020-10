Mercato / PSG : Tuchel fait une sortie fracassante, Al-Khelaïfi doit tiquer…

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, s’est lâché lors d’une conférence de presse organisée ce jeudi 1er octobre 2020.

A la question de savoir si son équipe est moins forte que celle de la saison passée, Tuchel a répondu sans hésiter une seconde. « C’est sûr. C’est absolument nécessaire de dire qu’on n’a pas les mêmes qualités que l’an dernier. Cela ne veut pas dire qu’on va perdre tous nos matches, qu’on va laisser les choses comme ça. On va faire le plus possible.

Puis l’Allemand a ajouté que « si ça reste comme ça », jusqu’à la fin du mercato, alors on ne pourra pas « demander les mêmes objectifs » à son effectif. Au niveau du recrutement, Thomas Tuchel a souligné le fait que « le club sait de quels profils et de quels joueurs » il a besoin. A vrai dire, l’ancien technicien de Dortmund ne sait pas si ce sera faisable de renforcer à temps son escouade…

Tuchel sent qu’il y aura un problème

« Je ne sais pas si ce sera possible. On ne va jamais arrêter de travailler avec les joueurs qu’on a, de leur donner confiance. On ne va jamais accepter de ne pas gagner. Mais la réalité aujourd’hui, c’est qu’on a une équipe réduite, avec des joueurs qui jouent beaucoup, avec leur équipe nationale, avec le coronavirus. »

Tuchel est persuadé que lui et ses joueurs vont « payer le prix en décembre ou en janvier ». Une fois encore, le coach germanique a souligné le fait que « si la situation reste comme ça, ce sera difficile » d’être compétitif dans toutes les compétitions. « On parlera de nos objectifs, après la cinquième ou la sixième journée. Mais j’ai toujours confiance », a-t-il nuancé très légèrement.

Images de IconSport