PSG – Rennes : un sujet préoccupe Tuchel, il pète un plomb

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel s’est exprimé après le succès probant de son équipe face à Rennes (3-0).

Lors d’un point presse, Tuchel a déclaré être « très satisfait, très fier » de son équipe. Avant le match, le coach allemand a eu vraiment du mal à « trouver un onze titulaire ». Il a cité les exemples d’Ander Herrera et de Leandro Paredes qui ont tenu le coup. « Ander (Herrera) était déjà mort avant le match, c’est exceptionnel ce qu’il a fait aujourd’hui. Paredes on a pris des risques, il avait 60 minutes dans les jambes, je suis très fier », a-t-il insisté. Thomas Tuchel a souligné le fait que les joueurs parisiens ont « montré une mentalité, une solidarité, un effort collectif ».

Au final, c’est « une belle victoire » pour le PSG qui conforte sa place de leader en Ligue 1. Quid des sorties de certains joueurs ? Sur ce plan, Tuchel a déclaré qu’Alessandro Florenzi « n’est pas blessé, juste fatigué ». De son côté, l’attaquant Moise Kean « a pris beaucoup de coups ». Le technicien considère que « physiquement c’est exceptionnel ce qu’il a fait ». L’entraîneur du Paris Saint-Germain croise les doigts pour que ne soit « pas trop sévère pour lui ». Pour sa part, le défenseur central Thilo Kehrer a subi « la même blessure au pubis ». Cela veut « dire que c’est grave ».

Tuchel et l’infirmerie remplie, les questions qui fâchent…

Enfin, le milieu Idrissa Gueye souffre au niveau de « la cuisse ». Même cette trêve internationale pourrait ne pas être suffisante afin que d’autres éléments quittent l’infirmerie… « Ça m’inquiète, je ne sais pas si des joueurs reviendront. C’est très très compliqué. Draxler, Verratti, Icardi, le plan, c’est qu’ils reprennent, pas la semaine prochaine mais la semaine suivante. On joue avec Paredes, il a fait deux entraînements avec l’équipe. On est dans un cercle très compliqué, on les laisse jouer trop tôt », a déploré Thomas Tuchel.

Au micro de Canal+ cette fois, ce dernier n’a pas apprécié les questions du journaliste… Il n’a pas hésité à le lui faire savoir en direct. « Pour moi vous manquez de respect aux joueurs qui sont là et vous manquez de respect aux performances de l’équipe en prenant cinq questions sur Marquinhos, deux sur Florenzi et aucune sur le match, aucune sur l’adversaire » Tuchel considère que « ça montre » qu’il n’a « pas du tout de respect » pour ce que lui et ses joueurs ont fait contre Rennes. Malgré la victoire nette, l’Allemand était donc tendu comme l’atteste cette interview…

Images de IconSport