Un très mauvais souvenir refait surface pour Zidane

L’arbitre de la finale de la Coupe du monde 2006 Horacio Elizondo est revenu sur le fameux coup de tête de Zinedine Zidane.

En juillet 2006, la France perdait la finale de la Coupe du monde aux tirs au but face à l’Italie (1-1, 5 tab 3). Il s’agissait du dernier match de la carrière de Zinedine Zidane. Un match durant lequel il égalisa d’une panenka sur penalty, un match durant lequel il faillit donner la victoire aux Bleus en prolongation d’une tête sous la barre claquée par Gianluigi Buffon. Un match enfin, dont il sortit sur carton rouge après avoir asséné son célèbre coup de boule sur le torse de Marco Materazzi.

Elizondon maintient ne pas avoir eu recours à la vidéo

14 ans après, le doute persiste : l’arbitre Horacio Elizondo a-t-il eu recours à un écran vidéo pour juger l’action, ce qui n’était pas autorisé à l’époque ? « À aucun moment je n’ai pu le voir. Le jeu se trouvait dans la direction opposée. Quand le ballon est revenu au milieu du terrain, j’ai vu qu’un joueur non identifié avec un maillot bleu se trouvait au sol et qu’il ne se levait pas », se souvient-il au micro de RMC. « Alors j’ai couru vers l’action et j’ai demandé à mes assistants, tant au premier qu’au deuxième, s’ils avaient observé quelque chose de spécial. Ils m’ont tous deux répondu qu’ils n’avaient rien vu », a-t-il raconté.

Le 4e arbitre a vu le geste de Zidane

Le quatrième arbitre Luis Medina Cantalejo « me dit rapidement que Zidane avait mis un coup de tête à Materazzi. Je lui demande comment il a vu cela, s’il s’agissait d’une agression ou d’un tête à tête. Il me dit que c’est un terrible coup de tête. Carton rouge. Après le match, je suis retourné lui demander, parce que des gens disaient qu’il aurait pu le voir sur un écran », poursuit Horacio Elizondo. « Mais il a continué à me dire qu’il l’avait vu sur le terrain. Et nous avons vu des images montrant que le quatrième arbitre était tout le long de l’action à son poste, au milieu du terrain. À aucun moment il n’était ailleurs », a-t-il conclu. Ecran ou pas, la morale a été sauve puisque Zinedine Zidane méritait quoi qu’il arrive le carton rouge.

Images de IconSport