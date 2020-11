Valbuena et les leaders en carton du PSG…

Le meneur de jeu de l’Olympiakos, Mathieu Valbuena pointe du doigt le manque de caractère du PSG.

Le Paris Saint-Germain est aux portes de son destin ce mardi en Ligue des Champions. Avec 3 points pris en 9 matchs, les hommes de Thomas Tuchel doivent absolument battre Leipzig ce soir au Parc des Princes, sous peine de compromettre sérieusement leurs chances de qualification. Problème, les troupes de la capitales n’ont pas abordé ce rendez-vous décisif dans les meilleures conditions, en s’inclinant (3-2) à Monaco vendredi alors qu’ils menaient pourtant 2-0 à la mi-temps.

Valbuena cherche les leaders au PSG

Pour l’ancien Marseillais Mathieu Valbuena, c’est le signe d’un manque de caractère. « Il y a un manque de leaders dans cette équipe. Il ne faut pas des leaders quand tout va bien et que l’équipe gagne 2-0 ou 3-0. C’est facile dans ces moment-là. Quand tu es le PSG, tu ne peux pas te permettre de mener 2-0 et de perdre 3-2. Quand ton bateau chavire, il faut des capitaines. Et moi, je ne vois aucun joueur qui remet de l’ordre dans la maison. Il n’y a personne », a asséné le meneur de jeu de l’Olympiakos sur RMC.

Pour autant, l’ancien international français se veut optimiste pour ce soir. « Il n’y a pas photo si les Parisiens sont à leur niveau. Et ils seront à leur niveau, j’en suis quasi certain. Parce qu’ils jouent leur avenir et leur entraîneur aussi. Les Parisiens ont déjà démontré que, même dos au mur, ils savent répondre présent. Je pense que les joueurs sont déterminés », a présumé Valbuena. Reste que Tuchel devra composer avec de nombreux absents (Verratti, Kimpembe, Gueye, Bernat, Iccardi…) et que deux moteurs de l’attaque, Neymar et Kylian Mbappé reviennent de blessure.

Images de IconSport