PSG : Verratti met le feu aux poudres, l’OM visé !

Le milieu de terrain Marco Verratti (PSG) a envoyé une pique à… l’OM au travers d’un live qui fait grand bruit.

Au cours de ce dernier, un supporter du Paris Saint-Germain lui a indiqué en avoir assez d’être chambré par certains de ses amis basés dans le sud de la France. Ces derniers lui rappellent fréquemment que le PSG n’a encore jamais gagné la Ligue des Champions… alors que l’OM avait réussi à le faire en 1993. Du coup, il aimerait bien que son club de cœur arrive à en remporter deux prochainement.

Histoire de pouvoir, à son tour, se moquer de ses amis et plus généralement des Marseillais. En guise de réponse, Verratti a rappelé que depuis qu’il est « ici », autrement dit au Parc des Princes, lui et ses coéquipiers « n’ont jamais perdu contre Marseille ». Le milieu italien considère que les fans de l’Olympique de Marseille peuvent « se rattacher » à une « seule chose » pour ne pas perdre la face. Il s’agit donc de cette C1 gagnée en 1993.

Verratti et le PSG enfin au sommet ?

Marco Verratti a ajouté que les Parisiens parlent « d’autre chose ». Après s’être pris les pieds dans le tapis souvent en Ligue des Champions ces dernières années, le PSG a réussi à se hisser en quarts de finale lors de cet exercice. On attend de savoir quand pourront se dérouler ces matches prestigieux. La saison est suspendue jusqu’à nouvel ordre à cause du coronavirus.

Images de IconSport