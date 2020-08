PSG – Atalanta  : Verratti dévoile le contenu d’un pacte important

Le milieu de terrain Marco Verratti (PSG) a souligné le fait que lui et ses coéquipiers sont liés par un pacte.

Dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, Verratti a révélé que les Parisiens ont décidé de faire cela pendant la période de confinement. Objectif : arriver en étant le plus unis possible au « Final 8 ». Rappelons que le PSG disputera son quart de finale de la Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame le 12 août. Marco Verratti a déclaré que « le pacte c’est de n’avoir aucun regret et de tout donner pour jouer à fond chaque match et aller le plus loin possible ».

L’international italien a ajouté que lui et ses partenaires savent qu’ils forment « une équipe très forte ». Si tout le monde joue « ensemble » en C1, « avec détermination et professionnalisme, alors le PSG aura son « mot à dire » pour remporter cette Coupe d’Europe. Verratti a quand même rappelé que la Ligue des Champions est « un tournoi difficile pour tout le monde ».

Verratti ne s’enflamme pas pour autant

Le métronome transalpin ne sous-estime pas l’Atalanta Bergame qui a obtenu la troisième place du classement en Serie A cette saison. Pour lui, cette formation « a montré qu’elle peut être parmi les grands, même sans grandes individualités ». Visiblement, Marco Verratti est impressionné par son « beau jeu collectif » et son « fort esprit d’équipe ». Le PSG devra assumer son statut de favori et sortir le grand jeu pour se hisser en demi-finales de la Ligue des Champions.

Images de IconSport